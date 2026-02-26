Lucro da petrolífera italiana Eni desce 1% para 2,6 mil milhões em 2025

A energética italiana Eni obteve um lucro líquido de 2.608 milhões de euros em 2025, o que representa uma queda de 1% face ao ano anterior, informou esta quinta-feira, 26, a petrolífera após aprovar os resultados.

A empresa explicou ainda que o lucro líquido ajustado em 2025 foi de 4.989 milhões de euros, 5% menos em relação ao exercício anterior.

O lucro operacional ajustado proforma foi de 12.223 milhões de euros, 15% menos, e o lucro líquido ajustado antes dos impostos foi de 9.233 milhões de euros, 17% menos do que em 2024.

No quarto trimestre, o lucro líquido foi de 90 milhões de euros, 61% menos em relação ao mesmo período de 2024, enquanto o lucro líquido ajustado foi de 2.011 milhões de euros, 35% a mais em relação ao último trimestre do ano anterior e superando a previsão consensual dos analistas de 960 milhões de euros elaborada pela empresa.

No exercício de 2025, os investimentos líquidos atingiram 8.521 milhões de euros, 3% menos do que em 2024.

O fluxo de caixa operacional atingiu 3.000 milhões de euros, um aumento de 4%. Já o fluxo de caixa, muito superior ao previsto, e a gestão ativa da carteira contribuíram para reduzir o rácio de endividamento para o nível historicamente baixo de 14%, informou o grupo.

Em 31 de dezembro de 2025, o grupo tinha um endividamento líquido de 9.386 milhões de euros, o que representa uma descida de 23% em relação aos 12.175 milhões do ano passado.

A Eni também comunicou um crescimento da produção superior a 7% no período 2022-2025, atingindo 1,84 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia no quarto trimestre.

“Em 2025, alcançámos resultados estruturalmente sólidos em termos industriais e económico financeiros, graças à execução da nossa estratégia, construída ao longo dos últimos anos”, comentou o presidente executivo, Claudio Descalzi, após a reunião do conselho de administração que aprovou as contas.