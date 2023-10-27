Lucro da petrolífera ENI cai 65% até setembro para 4598 milhões de euros

O lucro da petrolífera ENI ascendeu a 4598 milhões de euros até setembro deste ano, menos 65% do que em idêntico período do ano passado, justificado pela descida dos preços dos hidrocarbonetos, anunciou esta sexta-feira a empresa italiana..Nos primeiros nove meses deste ano, o lucro líquido ajustado foi de 6660 milhões de euros, menos 38% face a idêntico período do ano passado, enquanto o lucro operacional ajustado foi de 11 036 milhões de euros, menos 32% em termos homólogos, refere a ENI em comunicado..Os investimentos líquidos, por sua vez, atingiram os 6727 milhões de euros, o que se traduziu num aumento homólogo de 23%, sendo que em 30 de setembro o grupo apresentou uma divida líquido de 8679 milhões de euros, ou seja, um aumento de 35%..Quanto aos resultados do terceiro trimestre deste ano, o lucro cifrou-se em 1916 milhões de euros, menos 67% em termos homólogos, enquanto o lucro ajustado foi de 1818 milhões de euros, inferior em 51% face ao mesmo trimestre do ano anterior..O lucro operacional ajustado no terceiro trimestre foi de 3265 milhões de euros, menos 47% que entre julho e setembro do ano passado, lê-se no comunicado.