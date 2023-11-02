Lucro da petrolífera Shell cai 41% para 17 787 milhões de euros até setembro

A Shell revelou que registou um lucro de 18 887 milhões de dólares (17 787 milhões de euros) até setembro, menos 41% face ao mesmo período de 2022, sobretudo devido à queda dos preços do gás no mercado grossista..Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a Shell referiu ainda que o lucro antes dos impostos foi de 30 993 milhões de dólares, uma queda de 35,9% em relação a idêntico período do anterior, enquanto a receita total caiu 14,7%..No terceiro trimestre, o lucro atribuível, por sua vez, foi de 7 044 milhões de dólares, mais 4,4% que nos mesmos três meses do ano anterior..Quanto aos resultados financeiros, o presidente executivo, Wael Sawan, afirmou que a Shell alcançou "um trimestre de forte desempenho operacional e financeiro, tirando partido das oportunidades nos mercados voláteis de matérias-primas"..As aquisições da Shell ascenderam a 158.138 milhões de dólares até setembro, menos 18,06%, anunciou a petrolífera, que publica os resultados em dólares por ser essa a moeda em que o petróleo é cotado nos mercados..A dívida líquida no final de setembro atingiu os 40 470 milhões de dólares, menos 16,2% que há um ano..A empresa anunciou também que iria proceder à recompra de ações no valor de 3.500 milhões de dólares nos próximos três meses.