Lucro da Philips sobe 41% até junho para 532 milhões

A eletrónica neerlandesa Philips registou um lucro líquido de 532 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 41% em comparação com o mesmo período de 2025, divulgou esta terça-feira empresa.

No primeiro semestre, as receitas operacionais atingiram os 851 milhões de euros, mais 53% do que no mesmo período do ano passado, devido, em particular, ao reembolso de 186 milhões de euros em direitos aduaneiros norte-americanos efetuado no segundo trimestre do ano, explicou a empresa.

As vendas, no entanto, registaram uma queda de 2% em comparação com o período homólogo, atingindo os 8.265 milhões de euros, com descidas nominais em todos os segmentos de negócio, exceto no da saúde pessoal.

A Philips atribui esta queda nas vendas ao impacto negativo da taxa de câmbio no primeiro semestre do ano.

O resultado bruto antes de impostos, taxas, amortizações e depreciações (EBITDA) situou-se nos 1.478 milhões de euros, 12% acima do valor registado entre janeiro e junho de 2025.

Apenas no segundo trimestre do ano, a tecnológica alcançou um lucro líquido de 386 milhões de euros, mais 60% do que em 2025, com um aumento nominal das vendas de 1%, para 4.360 milhões, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Desta forma, a empresa mantém a previsão para o conjunto de 2026, ano em que espera um crescimento comparável das vendas entre 3% e 4,5%, e um aumento do EBITDA entre 13,5% e 14,0%.