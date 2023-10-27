Lucro da seguradora Mapfre cai 3,6% até setembro para 471 milhões de euros

A seguradora espanhola Mapfre anunciou esta sexta-feira que teve um lucro 471 milhões de euros até setembro deste ano, menos 3,6% que em idêntico período de 2022..A queda no resultado líquido Mapfre ficou a dever-se à deterioração do negócio de seguros nos Estados Unidos, à subida das taxas de juro e ao ambiente adverso no ramo automóvel e à inflação, refere a seguradora em comunicado enviado à CNMV - Comissão Nacional de Mercado de Valores espanhola..As receitas globais da seguradora aumentaram 10,8% até setembro, para 24 596 milhões de euros, graças ao "maior volume de negócios e à melhoria dos resultados financeiros", justificou..Quanto à receita de prémios de seguro direto, esta cresceu 10,9% no período em análise para 14 350 milhões de euros, refletindo a "melhoria geral do negócio", com aumentos de 8,7% no ramo Não Vida e 20% no ramo Vida.