Lucro da Siemens cai 11,8% para 8,5 mil milhões de euros

O conglomerado industrial e tecnológico alemão Siemens encerrou o exercício fiscal de 2026 com uma faturação global de 83,4 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 5,6% face ao período transato.

Apesar do desempenho positivo na atividade operacional, o resultado líquido atribuído da multinacional registou uma contração de 11,8%, fixando-se nos 8,5 mil milhões de euros no fecho das contas anuais em setembro.

Esta quebra no lucro líquido do grupo germânico justifica-se pelo efeito de base face ao ano anterior, no qual a empresa tinha contabilizado um encaixe extraordinário de aproximadamente 2,1 mil milhões de euros com a alienação da fábrica de motores elétricos Innomotics. S

em este impacto não recorrente, a performance operacional das divisões industriais superou os registos históricos, alcançando um máximo absoluto de 12,3 mil milhões de euros, impulsionado por um crescimento de 12,7% transversal às áreas de infraestruturas inteligentes, indústrias digitais, mobilidade e à subsidiária de saúde Siemens Healthineers.

A vertente digital manifestou-se como um dos principais motores do desempenho financeiro da organização, sustentada pelo reforço das soluções tecnológicas integradas na plataforma Siemens Xcelerator.

A expansão de 16% neste segmento contribuiu decisivamente para que o volume de novas encomendas da tecnológica ultrapassasse todas as marcas anteriores, atingindo um pico de 108,2 mil milhões de euros no acumulado do ano, o que corresponde a um acréscimo de 22% em comparação com o exercício precedente.

Perante os resultados operacionais obtidos, o conselho de administração da multinacional planeia apresentar aos acionistas uma proposta para atualizar a remuneração por título para 5,50 euros, superando os 5,35 euros pagos no ano anterior.

Paralelemente, a administração traçou metas otimistas para o próximo ano fiscal, estimando que o ritmo de progressão das receitas da empresa se situe num intervalo entre os 9% e os 11%.