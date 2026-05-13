Lucro da Siemens cai 32% para 4,1 mil milhões no primeiro semestre fiscal

O grupo industrial e tecnológico alemão Siemens registou um lucro líquido atribuível de 4.057 milhões de euros no primeiro semestre fiscal, menos 32% do que no ano anterior, anunciou esta quarta-feira, 13.

De acordo com a empresa, o volume de negócios aumentou 2% em termos homólogos, para 38.895 milhões de euros, no primeiro semestre do atual exercício financeiro, que teve início em outubro do ano passado.

O resultado operacional melhorou no mesmo período para 5.526 milhões de euros, um aumento de 8,8%.

No setor da indústria digital, o resultado operacional também subiu para 1.434 milhões (24,7%), mas diminuiu nos outros negócios: infraestruturas inteligentes, mobilidade e tecnologia de saúde Siemens Healthineers.

Os serviços financeiros da Siemens registaram um prejuízo operacional de 159 milhões de euros, quando no ano anterior tinham alcançado um lucro de 35 milhões.

As encomendas aumentaram no primeiro semestre para 45.486 milhões de euros (9%), pelo que o valor da carteira de encomendas da Siemens ascende a 124.000 milhões.

“Conseguimos um segundo trimestre de sucesso, apesar do contexto geopolítico, que continua a ser muito exigente”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Siemens, Roland Busch, ao apresentar os números.

Desta forma, a empresa confirmou as previsões e espera, no exercício de 2025/2026, que termina em setembro, um crescimento das receitas na ordem dos 6 a 8%.