Lucro da Siemens sobe 15% entre abril e junho para 2,6 mil milhões

O grupo industrial e tecnológico alemão Siemens registou um lucro de 2.583 milhões de euros entre abril e junho, um aumento de 15% relativamente a 2025, elevando as previsões da empresa para o ano.

De acordo com a informação divulgada, no terceiro trimestre do ano fiscal da empresa, o resultado operacional no negócio industrial melhorou 25%, atingindo os 3.500 milhões, o que representa uma margem de lucro de 17,3%, enquanto o volume de negócios aumentou 7%, para 20.794 milhões.

As encomendas, impulsionadas pelo negócio de infraestruturas inteligentes, subiram 13%, para 27.902 milhões, um valor recorde para o grupo, que também registou um máximo histórico nos lucros do negócio industrial, que subiram 25% para 3.500 milhões.

Com o aumento das encomendas, a ‘gigante’ alemã acumula já uma carteira recorde de 132.000 milhões.

No final do trimestre, a Siemens apresentava um fluxo de caixa livre de 4.100 milhões, mais 42% em relação ao ano anterior, impulsionado pela melhoria registada em todos os negócios industriais.

Na liderança dos lucros da empresa continua a divisão de infraestruturas inteligentes, a Smart Infrastructure, com um aumento de 19%, atingindo os 1.270 milhões.

Durante o terceiro trimestre fiscal, a Siemens também beneficiou do reembolso de direitos aduaneiros dos EUA à Siemens Healthineers.

“A nossa liderança tecnológica em todas as áreas de negócio, o foco claro na IA industrial e o forte posicionamento em mercados atrativos impulsionam o nosso crescimento”, afirmou o presidente executivo (CEO), Roland Busch.

Na sequência destes resultados, a Siemens elevou a previsão de lucro por ação para o exercício fiscal de 2026 para um intervalo entre 11,20 e 11,50 euros, face ao intervalo anterior de 10,70 a 11,10 euros, e confirmou os restantes objetivos para o conjunto do grupo.