Lucro da Solvay cai 9% para 1 226 milhões de euros nos primeiros nove meses

O lucro da Solvay recuou 9% nos primeiros nove meses do ano, para 1 226 milhões de euros, face a idêntico período do ano passado, anunciou o grupo empresarial químico belga, esta sexta-feira..A empresa comunicou os seus últimos resultados financeiros antes de dividir a sua atividade em duas empresas distintas, refere a Solvay em comunicado, adiantando que o lucro contabilizado até setembro foi sobretudo influenciado pelo desempenho no terceiro trimestre, em que lucrou 340 milhões de euros, menos 33,1% em termos homólogos..Nos primeiros nove meses do ano, o volume de negócios da Solvay caiu 11,2%, para nove mil milhões de euros, face a igual período do ano passado, e ascendeu a 2 747 milhões nos últimos três meses deste período (-24%) devido aos "volumes e preços mais baixos, bem como efeitos cambiais negativos", segundo o grupo empresarial belga..A empresa explica ainda que os volumes inferiores são o resultado de "uma procura mais fraca" em todos os seus mercados finais, "com exceção do aeroespacial", enquanto os preços mais baixos nos últimos meses são o "resultado dos custos mais baixos das matérias-primas e da energia"..Entretanto, o resultado bruto de exploração (ebitda) diminuiu 6,5 % nos primeiros nove meses do ano, para 2.331 milhões de euros, enquanto o lucro operacional ajustado (ebit) contraiu-se em 8,4%, para 1.749 milhões de euros..Ao mesmo tempo, a dívida financeira líquida da Solvay fechou o mês de setembro nos 2.789 milhões de euros, uma quebra de quase 27% face ao passivo financeiro observado em setembro de 2022, que se situava em 3.809 milhões..O presidente executivo do grupo, Ilham Kadri, recordou que este relatório de resultados financeiros é o último em 160 anos de história da empresa, que se prepara para dividir a sua atividade "em dois líderes industriais [empresas] respeitados", que se denominarão Solvay e Syensqo, respetivamente, como foi noticiado em junho deste ano.