Lucro da Sonae cai 35,7% nos primeiros nove meses deste ano

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a Sonae diz que conseguiu um volume de negócios consolidado de mais de seis mil milhões de euros, o que representa um aumento de 10% em relação ao resultado do ano passado. Diz a companhia que o valor foi "impulsionado principalmente pelo sólido desempenho da MC perante o forte contexto inflacionista".