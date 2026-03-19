Lucro da Sonae cresce 11% para 247 milhões de euros em 2025

A Sonae anunciou esta quinta-feira, 19 de março, um lucro líquido de 247 milhões de euros em 2025, um acréscimo de 11% face aos 223 milhões obtidos em 2024, resultado que a empresa atribui ao crescimento dos negócios e ao reforço da eficiência operacional.

Paralelamente, o volume de negócios consolidado subiu 14%, para 11,4 mil milhões de euros, impulsionado por expansão orgânica, reforço de posições de liderança, exploração de sinergias e uma gestão estratégica do portefólio.

Em coerência com este desempenho, o EBITDA aumentou 18%, para cerca de 1,2 mil milhões de euros, refletindo tanto o crescimento das atividades como os ganhos de eficiência operacional.

A Sonae reportou igualmente uma redução da dívida líquida consolidada em 102 milhões de euros.

O grupo propõe aos acionistas um dividendo de 6,217 cêntimos de euro por ação.

A presidente executiva sublinha que 2025 foi “extraordinário” para o grupo, reforçando a convicção de que a Sonae está a construir um conjunto coeso de empresas líderes com escala e capacidade para criar valor económico e social a longo prazo.

Cláudia Azevedo refere que, após uma reconfiguração significativa do portefólio no ano anterior — incluindo investimentos relevantes na Musti e na Druni — os esforços em 2025 centraram‑se na integração bem‑sucedida dessas aquisições "bem como no apoio a todos os negócios para que continuem a prosperar nos seus mercados".

A gestão destaca ainda máximos históricos, como o volume de negócios de 11,4 mil milhões e um EBITDA subjacente que cresceu 24%, para 1,12 mil milhões de euros, traduzindo uma melhoria da margem de 9,1% para 9,9%.