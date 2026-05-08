Lucro da Sony recua 3,7% para 5,6 mil milhões no último ano fiscal

A Sony anunciou esta sexta-feira, 8 de maio, uma redução de 3,4% no lucro líquido relativo ao ano fiscal de 2025, que terminou a 31 de março, fixando‑o em 1,03 biliões de ienes (5,6 mil milhões de euros).

Em contrapartida, o lucro operacional — antes de juros e impostos — cresceu 13,4% para 1,45 biliões de ienes (7,88 mil milhões de euros), segundo o relatório financeiro divulgado pela empresa.

A facturação do grupo subiu 3,7%, para 12,5 biliões de ienes (67,8 mil milhões de euros), impulsionada sobretudo pelas divisões de música e pelos sensores de imagem.

O negócio de videojogos, que continua a representar a maior fatia das receitas, viu as vendas manterem‑se estáveis, enquanto o lucro operacional desse segmento avançou 12%, apoiado nos serviços online e em efeitos favoráveis das taxas de câmbio.

Os utilizadores ativos mensais dos serviços online aumentaram 1% entre janeiro e março face ao mesmo período de 2025, totalizando 125 milhões, e a Sony destacou também o contributo positivo das receitas geradas por títulos de outros estúdios, apesar da queda nas vendas de consolas PlayStation.

A empresa afirmou esperar manter os resultados do segmento de videojogos em níveis semelhantes aos do ano fiscal de 2025, não obstante as preocupações sobre a escassez global de semicondutores.

O ramo da música foi outro motor de crescimento: as vendas subiram 15% e o lucro operacional cresceu 25%, beneficiando do aumento das receitas de streaming e da venda de produtos licenciados.

Já a divisão cinematográfica, Sony Pictures, manteve‑se estável, mesmo sem ter lançado grandes produções, sendo parcialmente compensada pelo reforço de subscritores da plataforma Crunchyroll após a estreia global em 2025 da adaptação cinematográfica de "Kimetsu no Yaiba" (Demon Slayer).

Para o próximo ano fiscal, que termina em março de 2027, a Sony prevê um aumento de 10,5% no lucro operacional, para 1,6 triliões de ienes (8,7 mil milhões de euros), mas estima uma ligeira descida de 1,4% nas receitas de vendas, para 12,3 biliões de ienes (66,9 mil milhões de euros).

Em paralelo, a empresa anunciou um programa de recompra de ações de até 500 mil milhões de ienes (2,72 mil milhões de euros), a executar entre novembro deste ano e maio de 2027.