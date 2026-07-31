Lucro da Sony sobe 32% para 1,9 mil milhões no 1.º trimestre fiscal impulsionado pelos videojogos

A Sony anunciou, esta sexta-feira, um aumento do lucro líquido de 32,1% no primeiro trimestre fiscal (período compreendido entre abril e junho), para 1,9 mil milhões de euros.

O resultado operacional subiu 40,2%, para 2,6 mil milhões, enquanto as vendas cresceram 8,2%, totalizando 15,4 mil milhões de euros.

A multinacional atribui a melhoria global à performance de várias divisões, com destaque para os videojogos, que motivaram também uma revisão em alta da previsão para o ano fiscal.

A divisão de Gaming registou uma ligeira subida das vendas de 0,06% face ao período homólogo, beneficiando do efeito positivo das taxas de câmbio.

No trimestre, a Sony vendeu 1,6 milhões de consolas PlayStation 5, elevando as vendas acumuladas da PS5 para mais de 90 milhões de unidades desde o lançamento.

Outros motores de receita foram os sensores de imagem, cujas vendas subiram 25,6% impulsionadas pela procura de componentes para telemóveis, e a Sony Music, que aumentou vendas em 21% no trimestre.

Em contrapartida, o segmento de cinema apresentou uma queda de 4% nas vendas, apesar do crescimento das receitas de subscrição do serviço Crunchyroll.