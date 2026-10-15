Lucro da sueca Ericsson cai 47% entre janeiro e setembro para 958 milhões

A Ericsson registou um lucro líquido de 10.760 milhões de coroas suecas (cerca de 958 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, uma queda homóloga de 47%, informou esta quinta-feira a empresa sueca de telecomunicações.

Entre janeiro e setembro, as vendas líquidas da Ericsson caíram 4% em relação ao ano anterior, para 161.500 milhões de coroas (cerca de 14.374 milhões de euros), prejudicadas pelo efeito negativo das taxas de câmbio, que reduziram as receitas em 9.600 milhões de coroas (cerca de 855 milhões de euros).

O seu resultado operacional líquido (EBIT) nestes nove meses caiu para 16.226 milhões de coroas (cerca de 1.444 milhões de euros), uma redução de 41% face ao ano anterior.

Segundo a empresa, os resultados também foram afetados negativamente pelos encargos de reestruturação dos negócios, que neste período atingiram 5.300 milhões de coroas (cerca de 472 milhões de euros).

Apesar de ter lançado um programa de reestruturação no ano passado, a Ericsson anunciou que irá iniciar uma nova simplificação da estrutura operacional para reforçar o foco nos clientes e melhorar a eficiência a longo prazo.

"Isto permitir-nos-á avançar mais rapidamente, melhorar a prestação de contas e oferecer um melhor apoio aos nossos clientes num mercado em constante mudança", afirmou, em comunicado, o novo presidente executivo (CEO) da empresa, Per Narvinger, que assumiu o cargo há quinze dias.

Narvinger alertou ainda para a existência de vários fatores que irão prejudicar a rentabilidade do grupo em 2027, entre os quais a estagnação do mercado das redes de acesso por rádio (RAN), a incerteza geopolítica e o aumento do custo dos componentes.