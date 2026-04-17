Lucro da sueca Ericsson cai 79% para 82 milhões no primeiro trimestre

A empresa sueca de telecomunicações Ericsson registou um lucro líquido de 887 milhões de coroas (cerca de 82 milhões de euros) no primeiro trimestre, uma queda homóloga de 79%, anunciou esta sexta-feira, 17.
Comparativamente a 2025, as vendas líquidas caíram 10%, para 49.332 milhões de coroas suecas (cerca de 4.561 milhões de euros).
O lucro líquido de exploração foi de 1.443 milhões de coroas (cerca de 133 milhões de euros), uma queda de 76%.
De acordo com a empresa, o resultado foi afetado negativamente por encargos de reestruturação e pelo impacto das variações cambiais adversas, que estima em cerca de 7.800 milhões de coroas suecas (cerca de 721 milhões de euros).
“Os investimentos plurianuais na construção de uma cadeia de abastecimento resiliente e diversificada permitiram abastecer os clientes de forma consistente face à incerteza geopolítica e macroeconómica”, assinalou o presidente executivo (CEO) da empresa, Börje Ekholm.
O responsável alertou para os custos crescentes de entrada, especialmente em semicondutores, provocados em parte pela procura em Inteligência Artificial (IA).
A Ericsson tinha apresentado há alguns meses um lucro líquido anual de 28.700 milhões de coroas (cerca de 2.706 milhões de euros) em 2025, contra os 400 milhões de coroas (cerca de 38 milhões de euros) de 2024, após dois anos marcados pela desvalorização da empresa Vonage, filial da Ericsson nos Estados Unidos.