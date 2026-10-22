Lucro da Tesla cai 42% para 715 milhões no terceiro trimestre

A tecnológica norte-americana Tesla anunciou quarta-feira um lucro líquido de 804 milhões de dólares (715,56 milhões de euros) no terceiro trimestre, 42% abaixo do período homólogo.

As receitas atingiram os 28.046 milhões de dólares (24.960,94 milhões de euros), um valor semelhante ao registado no terceiro trimestre de 2025.

No período, a Tesla entregou 486.532 veículos em todo o mundo, menos 2% do que nos mesmos três meses do ano anterior.

Os modelos Tesla Model 3 e Tesla Model Y foram os mais vendidos pela empresa no trimestre, totalizando 478.237 unidades, o que corresponde a 98% do total.

O resultado EBITDA ajustado foi de 3.900 milhões de dólares (3.471 milhões de euros) — 8% abaixo do ano passado.

Na última semana, a Tesla apresentou o Roadster, o seu aguardado modelo desportivo, que incorpora tecnologia desenvolvida em parceria com a SpaceX e foi protagonista de uma demonstração na qual conseguiu elevar-se do solo, realizar manobras aéreas e aterrar de forma controlada.