Lucro da Tesla quebra 37% para mais de mil milhões de euros no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2025, a Tesla apresentou um lucro bruto de 5.054 milhões de dólares (cerca de 4.360 milhões de euros), um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, o lucro líquido atribuível aos acionistas caiu 37%, totalizando 1.373 milhões de dólares (aproximadamente 1.184 milhões de euros).As receitas da empresa aumentaram 12%, alcançando 28.095 milhões de dólares (cerca de 24.238 milhões de euros). As receitas provenientes da área automóvel subiram 6%, atingindo 21.205 milhões de dólares (aproximadamente 18.294 milhões de euros). Em contrapartida, as receitas da geração de energia e armazenamento registaram um crescimento notável de 44%, totalizando 3.415 milhões de dólares (cerca de 2.946 milhões de euros), enquanto as receitas de serviços e outras fontes cresceram 25%, alcançando 3.475 milhões de dólares (aproximadamente 2.997 milhões de euros).A margem bruta da Tesla sofreu uma queda de 185 pontos base, estabelecendo-se em 18% no terceiro trimestre, em comparação com o ano anterior. O lucro gerado pelas operações também sofreu uma diminuição, caindo 40% para 1.624 milhões de dólares (cerca de 1.401 milhões de euros), enquanto as despesas operacionais aumentaram 50%, totalizando 3.430 milhões de dólares (aproximadamente 2.959 milhões de euros). A margem operacional quebrou em 501 pontos base, fixando-se em 5,8%.O EBITDA ajustado da empresa caiu 9%, alcançando 4.227 milhões de dólares (cerca de 3.646 milhões de euros), com a margem EBITDA ajustada a descer 348 pontos base, situando-se em 15%. Apesar desses desafios, a Tesla gerou um fluxo de caixa livre de 3.990 milhões de dólares (aproximadamente 3.442 milhões de euros), um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior..BYD ultrapassa Tesla pelo segundo mês consecutivo na União Europeia e Stellantis inverte quebra