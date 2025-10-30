Lucro da TotalEnergies cai 13% para 8,8 mil milhões até setembro

A TotalEnergies anunciou esta quinta-feira, 30, uma queda de 13% no lucro até setembro, para 10.200 milhões de dólares (cerca de 8.780 milhões de euros), apesar do aumento de 61% no terceiro trimestre, para 3.700 milhões de dólares.Apesar da queda dos preços do crude, a “gigante” petrolífera francesa registou um aumento de 61% no lucro líquido do terceiro trimestre, atingindo os 3.700 milhões de dólares, impulsionado pelo aumento da produção de hidrocarbonetos em mais de 4% em termos homólogos.Naquele período, o preço do petróleo caiu mais de 10 dólares por barril em termos homólogos.O presidente executivo, Patrick Pouyanné, destacou também “a melhoria dos resultados do segmento de refinação e distribuição”, enfatizando “a relevância da sua estratégia de crescimento rentável e do seu modelo integrado”.A produção de hidrocarbonetos atingiu 2,5 milhões de barris de petróleo equivalente por dia no terceiro trimestre, graças ao arranque e à expansão de vários projetos no Brasil, Estados Unidos, Argentina e Dinamarca.O grupo observou que os preços do petróleo estão em tendência de queda devido à “oferta abundante impulsionada pela produção de países não pertencentes à OPEP (Guiana, Brasil, Estados Unidos) e à decisão da OPEP+ de continuar a libertar alguns cortes voluntários de produção de volta ao mercado”..TotalEnergies investe 100 milhões em construção de central solar em Nisa