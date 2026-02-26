Lucro da Veolia subiu 10,9% para 1,217 milhões em 2025

A Veolia obteve um lucro de 1.217 milhões de euros em 2025, um aumento de 10,9% face a 2024, anunciou esta quinta-feira, 26, a multinacional francesa de serviços ambientais.

O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) ascendeu a 7.050 milhões de euros, o que significa um aumento de 6,3% face ao mesmo período do ano anterior, sendo que a meta era um aumento entre 5% e 6%, “apesar de um ambiente complexo”, destacou em comunicado a presidente executiva, Estelle Brachlianoff.

Todos os negócios contribuíram para o EBITDA, sendo que o negócio das tecnologias da água subiu 14,1% (669 milhões de euros).

O negócio cresceu 9,3% na América, Ásia-Pacífico, África e Médio Oriente (2.009 milhões), e 1,8% na Europa (2.758 milhões).

A faturação do conjunto da empresa progrediu 1,4% em valores equivalentes a 44.396 milhões de euros.

A dívida líquida era de 19.657 milhões de euros no final de 2025, contra 17.819 milhões um ano antes.

A administração da empresa irá propor à assembleia, que se realizará no próximo dia 23 de abril, a distribuição de um dividendo de 1,5 euros por ação a título do exercício de 2025, a ser pago em dinheiro, e, paralelamente, procedeu à compra de ações próprias no valor de cerca de 400 milhões de euros para o plano destinado aos funcionários.

Brachlianoff afirmou que abordam “o ano de 2026 em muito boas condições, perfeitamente posicionados para um novo ano de crescimento dos resultados”.

Para 2026, a Veolia espera um crescimento “sólido” em termos equivalentes do seu volume de negócios, excluindo o impacto de possíveis variações no preço da energia e um aumento também em números comparáveis do EBITDA entre 5 e 6 %.

Quanto ao lucro corrente em dados equivalentes, este deverá progredir “pelo menos 8%”, excluindo a operação de compra da Clean Earth, que se espera que esteja concluída em meados deste ano e que tenha um impacto positivo a partir de 2027.