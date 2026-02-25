Lucro da Vidrala cai 6,8% em 2025 para 219 milhões

A Vidrala, fabricante de embalagens de vidro com uma unidade na Marinha Grande, registou um resultado líquido de 219 milhões de euros em 2025, menos 6,8% face ao ano anterior.

De acordo com os resultados de 2025, divulgados esta quarta-feira, 25, pela empresa do vidro, as vendas caíram 5,4%, para 1.465 milhões de euros, e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) fixou-se em 441 milhões, menos 0,1% em variação orgânica.

No ano passado, a geração de caixa superou os 200 milhões de euros, permitindo reduzir a dívida líquida para 105 milhões, equivalente a 0,2 vezes o EBITDA.

A empresa anunciou ainda um aumento de 15% no dividendo anual, elevando a distribuição total prevista para 1,7505 euros por ação durante 2026, em linha com a política de crescimento gradual da remuneração e de geração sustentável de valor.

Em dezembro de 2025, a empresa desenvolveu um programa de recompra de ações próprias até 350.000 ações, por um montante máximo de 33 milhões de euros

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da empresa, Raúl Gómez, destacou que os resultados da empresa demonstram a capacidade de gerar valor mesmo num ciclo económico desfavorável.

Para esta ano, a Vidrala mantém o objetivo de crescimento internacional, nomeadamente na América do Sul, visando consolidar uma organização mais diversificada e competitiva.

A operação enquadra-se na estratégia de internacionalização da Vidrala, que mantém posições relevantes no sul da Europa, Reino Unido e Irlanda e, desde 2023, também no Brasil.