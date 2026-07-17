Lucro da Volvo acelera 6,7% para 1,7 mil milhões no primeiro semestre

A Volvo registou um lucro líquido de 1,7 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2026, um aumento de 6,7% face ao mesmo período de 2025.

Os resultados, divulgados esta sexta-feira, destacam uma melhoria da rentabilidade apesar de um recuo nas receitas totais.

O EBITDA do grupo automóvel sueco situou‑se em 2,8 mil milhões de euros, mais 3,5% do que no ano anterior, e o resultado operacional cresceu 4%, para 2,2 mil milhões de euros.

Em contrapartida, o volume de negócios caiu 3,1% entre janeiro e junho, para 21,3 mil milhões de euros, pressionado pela queda das vendas de veículos pesados para a construção e pelo impacto negativo das variações cambiais.

A divisão de camiões — a mais relevante para o grupo — vendeu 103.191 unidades globalmente, mais 2% do que em 2025, mas as suas receitas recuaram 1%, para 14,6 mil milhões de euros.

Por regiões, as vendas subiram 16% na Europa e 10% em África, mas caíram 20% na América do Norte, 14% na Ásia e 2% na América do Sul, refletindo uma performance desigual por mercados.

A Volvo Cars apresentou um resultado líquido positivo de 102 milhões de euros até junho, revertendo o prejuízo de 641 milhões de euros registado no primeiro semestre de 2025.