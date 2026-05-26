Lucro da Xiaomi cai 19,5% antes de impostos no primeiro trimestre

A chinesa Xiaomi viu o lucro cair dois dígitos à esquerda da vírgula nas mais importantes métricas. Em termos homólogos, perdeu-se mais de metade do mesmo.

A fabricante de smartphones, que também já entrou pelo negócio dos automóveis e frigoríficos, entre tantos outros, ao longo dos anos, apresentou os resultados na tarde desta terça-feira, 26 de maio.

Em causa estão descidas nos principais indicadores financeiros, tanto em cadeia como em termos homólogos.

Face ao quarto trimestre de 2025, registou-se a descida de 19,5% no lucro antes de impostos, ao passo que o lucro operacional derrapou 14,7% e o lucro bruto caiu 10,5%. Para esta tendência negativa, muito contribuiu a queda de 15,2% na receita.

Em termos homólogos, registaram-se decréscimos de 56,5% nos lucros anteriores a impostos, ao passo que o lucro operacional perdeu 59,5% e o lucro bruto recuou 14,2%. Em contrapartida, a queda da receita até foi inferior ao que se registou em cadeia, na ordem de 10,9%.

Olhando ao lucro líquido ajustado (métrica definida pelas próprias empresas mediante as operações específicas), registaram-se cortes de 4,4% em cadeia e 43,1% na variação homóloga.