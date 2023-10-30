Lucro do Abanca triplica para 428,6 milhões de euros nos primeiros nove meses

O Abanca anunciou esta segunda-feira que alcançou um lucro atribuível aos acionistas de 428,6 milhões de euros até setembro deste ano, o triplo do registado no mesmo período do ano passado..As receitas da prestação de serviços cresceram 3,8% nos primeiros nove meses deste ano, para 70,4 milhões de euros, e o volume de negócios global ascendeu a 112.754 milhões -- incluindo o Targobank -- o que correspondeu a um aumento homólogo de 5,8%, refere o banco em comunicado..O lucro atribuível de 428,6 milhões de euros alcançado até setembro é o triplo dos 141,4 milhões de euros contabilizados até setembro do ano passado..Em termos de crédito a clientes, o banco concedeu 46.067 milhões de euros, mais 8,2% que em idêntico período do ano anterior, incluindo o Targobank..O rácio de crédito malparado, por sua vez, foi de 2,3%, segundo o banco espanhol..A margem financeira foi de 874,1 milhões de euros, mais 62,9% que em idêntico período do ano passado, enquanto a margem antes de provisões foi de 531,6 milhões..As provisões e imparidades, por seu lado, diminuíram até setembro para 35,1 milhões de euros, menos 27,4 % em termos homólogos..Em termos de solvabilidade, o rácio de capital total atingiu 17,3%, ou seja, mais de 1,5 mil milhões de euros acima do exigido..A rendibilidade global do Abanca foi de 13% nos primeiros nove meses deste ano.