Lucro do alemão Commerzbank desce 1,9% para 2,6 mil milhões em 2025

O lucro líquido do Commerzbank desceu 1,9% em 2025 para 2.625 milhões de euros e as receitas aumentaram 9,6% para 12.171 milhões de euros, divulgou esta quarta-feira, 11, o banco alemão.

De acordo com a entidade parcialmente pública, não considerando os custos de reestruturação o lucro teria sido de 3.010 milhões de euros, um aumento de 12,5% face a 2024.

Relativamente ao quarto trimestre de 2025, as receitas do banco subiram 6,3% para 3.141 milhões de euros, todavia os lucros desceram 1,7% para 737 milhões de euros.

Além disso, o Commerzbank reduziu as provisões para créditos em incumprimento para 722 milhões de euros (-2,9% em relação a 2024).

“Não só atingimos os nossos ambiciosos objetivos de crescimento para 2025, como até os superámos em muitas áreas”, afirmou a presidente executiva do Commerzbank, Bettina Orlopp, ao apresentar os resultados.

Orlopp destacou também que a cotação das ações do Commerzbank mais do que duplicou. “Isto mostra que o Commerzbank joga agora noutra liga”.

O administrador financeiro do Commerzbank, Carsten Schmitt, disse que o aumento previsto do dividendo para 1,10 euros por ação para o exercício de 2025 e a recompra de ações mostram que o banco está a alcançar um valor sustentável para os seus investidores.

Nesta linha, o Commerzbank vai distribuir 2.700 milhões de euros de capital pelo exercício de 2025, incluindo o dividendo de 1,10 euros por ação (0,65 euros por ação distribuídos pelo exercício de 2024) e as recompras de ações.

O Commerzbank prevê atingir um lucro líquido de 4.200 milhões de euros em 2028.