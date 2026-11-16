Lucro do Banco Carregosa sobe 63,1% para 3,56 milhões de euros até setembro

O Banco Carregosa fechou os primeiros nove meses deste ano com um resultado líquido de 3,56 milhões de euros, um crescimento de 63,1% face aos 2,18 milhões de euros registados no período homólogo.

"Esta evolução positiva foi sustentada pelo crescimento da atividade, com o produto da atividade a aumentar 18,8%, para 16,38 milhões de euros, beneficiando da subida de 15,2% da margem financeira, para 7,17 milhões de euros, e do expressivo crescimento de 35,6% das comissões líquidas, que atingiram 5,59 milhões de euros", refere o banco, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A instituição financeira salienta ainda que registou "uma melhoria significativa da eficiência operacional, com os custos operacionais a crescerem 7,2%, abaixo do aumento dos proveitos", o que permitiu reduzir o rácio 'cost-to-income' de 79,0% para 71,5%.

No final de setembro deste ano, o ativo total do Banco Carregosa ascendia a 587 milhões de euros, um aumento de 14,9%, face a igual período de 2025, ao passo que os capitais próprios aumentaram 6,2%, para 51,4 milhões de euros, acrescenta.

"O desempenho positivo do Banco é acompanhado por uma sólida posição de capital, refletida num rácio de solvabilidade de 20,84%, evidenciando a robustez financeira da instituição e a sua capacidade para sustentar o crescimento da atividade", remata.

Em 14 de outubro, o Banco Carregosa confirmou que foi alvo de buscas às suas instalações e disse que vai colaborar com as autoridades para apurar a verdade, em resposta à agência Lusa.

Um dia depois, em comunicado, disse não antecipar qualquer impacto material na atividade ou nos resultados, na sequência da investigação por suspeita de fraude fiscal no Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).

A PJ emitiu um comunicado em que referia que foram executadas 53 buscas e que as autoridades suspeitam que o esquema tenha lesado o Estado em mais de 66 milhões de euros entre 2017 e 2025.

A instituição bancária esclareceu, por sua vez, que os 66 milhões de euros de possíveis fraudes não dizem respeito ao banco, nem correspondem ao valor de qualquer operação, exposição ou contingência que lhe seja imputável.

O Banco Carregosa afirmava também não identificar qualquer irregularidade nos procedimentos adotados, rejeitando qualquer imputação de responsabilidade por práticas contrárias à lei.

Concluídas as diligências realizadas, o banco sublinhava que nem a instituição, nem qualquer dos seus administradores, diretores ou colaboradores foram constituídos arguidos.

A instituição financeira garantiu que continuará a colaborar com as autoridades competentes, nos termos legalmente aplicáveis e respeitando o regular desenvolvimento da investigação.

O Banco Carregosa, presidido por Maria Cândida da Rocha e Silva, é uma instituição financeira sediada no Porto especializada em gestão de fortunas e corretagem de mercados de capitais.