Lucro do banco polaco do BCP cresce 39% para 167 milhões no primeiro semestre

O Bank Millennium, controlado em 50,1% pelo Banco Comercial Português (BCP), apresentou um lucro líquido de 708 milhões de zlótis (aproximadamente 166,9 milhões de euros à taxa de câmbio atual) nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 39% face ao mesmo período de 2025, anunciou esta terça-feira a entidade bancária esta terça-feira.

A administração do banco atribuiu este desempenho a vários factores combinados, como o crescimento das receitas de comissões, disciplina na gestão de custos e uma redução relevante dos encargos associados a créditos hipotecários denominados em moedas estrangeiras. Esses elementos, segundo o comunicado emviado à CMVM, compensaram o efeito negativo da evolução das taxas de juro sobre a margem financeira.

No detalhe das rubricas, a margem financeira registou uma queda de 3,54% em termos homólogos, em linha com a descida das taxas de juro de mercado. Em contraste, as receitas líquidas de comissões aumentaram 11%, reforçando as receitas não‑intermediárias do banco.

A atividade comercial manteve um ritmo sólido, uma vez que a carteira de crédito cresceu 10% face a junho de 2025 e os depósitos de clientes subiram 16%, sinalizando maior capacidade de intermediação e reforço da liquidez. No retalho, os clientes ativos ultrapassaram 3,4 milhões (crescimento anual de 5%) e os clientes digitais situaram‑se acima dos 3,2 milhões (+6% homólogo).

Em termos de visibilidade nos mercados, o Bank Millennium passou a integrar o índice Stoxx 600 em junho de 2026, uma inclusão que pode aumentar o interesse de investidores institucionais e a liquidez das suas ações.