Lucro do banco polaco do BCP sobe 67% para mais de 283 milhões em 2025

O lucro do Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, aumentou 67% para 1.202 milhões de zlótis (283,7 milhões de euros) em 2025 face a 2024, anunciou esta segunda-feira, 9, o banco português.

Num comunicado enviado à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Millennium BCP refere que os resultados do Bank Millennium - ainda preliminares e não auditados - se mantiveram "condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços, em particular com as provisões para o risco legal dos créditos denominados em francos suíços”.

Segundo detalha, em 2025 estes totalizaram 1.801 milhões de zlótis (425,2 milhões de euros, excluindo custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços do Euro Bank).

A condicionar os resultados do banco polaco no ano passado estiveram também os custos com a contribuição sobre o setor bancário (‘banking tax’), que ascenderam a 406 milhões de zlótis (95,8 milhões de euros).

No ano em análise, os encargos do Bank Millennium relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços totalizaram 2.128 milhões de zlótis antes de impostos (502,4 milhões de euros), menos 34% em relação ao ano anterior.

Ajustado de itens específicos (relacionados maioritariamente com os encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços), o resultado líquido do banco polaco aumentou de 3.202 milhões de zlótis (743,8 milhões de euros) para 3.222 milhões de zlótis (760,7 milhões de euros), correspondendo a uma variação de 1% em moeda local.

Em 2025, a margem financeira do Bank Millennium aumentou 4% em termos homólogos, tendo-se fixado em 3,98%, enquanto as comissões líquidas se mantiveram.

Os custos operacionais aumentaram 13% em termos homólogos (ou 10%, excluindo contribuições regulatórias relacionadas com o Banking Guarantee Fund (BFG)), os proveitos ‘core’ (relacionados com a atividade principal do banco) subiram 4% e o resultado operacional cresceu 10%.

No que se refere à qualidade dos ativos e liquidez, o BCP indica que o rácio de crédito com imparidade (Stage 3) do banco polaco se fixou em 3,8% (4,5% em 2024), enquanto o custo do risco se situou nos 30 pontos base (40 pontos base em 2024) e o rácio de ‘loans-to-deposits’ (empréstimos sobre depósitos, indicador que avalia a liquidez e saúde financeira do banco) foi de 58,4%.

Em dezembro de 2025, o rácio de capital CET1 (=T1) do Bank Millennium era de 13,7% e o rácio de capital total de 15,1%.

Estes rácios não incorporam os resultados do segundo semestre de 2025, que carecem ainda de aprovação do regulador, sendo que a inclusão do resultado líquido da segunda metade do ano passado terá um impacto positivo de 1,3 pontos percentuais nos rácios de capital, que se situam “acima dos requisitos regulamentares em 3,4 pontos percentuais no caso do rácio de capital total e em 3,9 pontos percentuais no que respeita ao rácio de capital T1)", indica o BCP.

Os dados hoje divulgados apontam ainda que, em 2025, o Bank Millennium tinha mais de 3,2 milhões de clientes particulares ativos (+144.000 em termos homólogos), cujos recursos aumentaram 15% e empréstimos recuaram 4% (-3%, excluindo créditos denominados em moeda estrangeira).

Relativamente aos clientes empresariais, o Millennium BCP dá conta de um crescimento homólogo de 20% do crédito a empresas do seu banco na Polónia, de uma subida de 15% do volume de negócio de ‘factoring’ e de um aumento do negócio de ‘leasing’ em 4%.