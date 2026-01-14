Lucro do banco Wells Fargo sobe 8,2% em 2025 após remoção de limite de ativos

O banco norte-americano Wells Fargo aumentou os lucros em 8,2% em 2025, para 21,34 mil milhões de dólares (18,31 mil milhões de euros), após a eliminação do limite de ativos que vigorava há sete anos.Em junho de 2025, a Reserva Federal norte-americana removeu o limite de ativos totais que tinha imposto ao Wells Fargo após um escândalo, ocorrido em 2018, envolvendo contas fraudulentas e práticas de vendas pouco éticas.O crescimento total dos ativos do terceiro maior banco dos Estados Unidos ficou então limitado a aproximadamente 1,95 biliões de dólares (1,67 biliões de euros).No quarto trimestre de 2025, o lucro líquido foi de 5,361 mil milhões de dólares (4,60 mil milhões de euros), um aumento de 5,55% em relação ao período homólogo do ano anterior, mas inferior em 4% ao resultado do terceiro trimestre de 2025.A receita do Wells Fargo no ano fiscal de 2025 totalizou 83,70 mil milhões de dólares (71,82 mil milhões de euros), um aumento de 1,7% em comparação com 2024.No quarto trimestre, a receita aumentou 4,5% em termos homólogos, atingindo 21,29 mil milhões de dólares (18,27 mil milhões de euros), embora tenha diminuído 0,67% em comparação com o terceiro trimestre de 2025.O presidente e presidente executivo (CEO) do Wells Fargo, Charlie Scharf, destacou o forte desempenho financeiro do banco, a remoção do limite de ativos da Reserva Federal, o fim de vários acordos judiciais e o aumento do crescimento nos negócios de retalho e comerciais.O gestor anunciou que foram devolvidos 23 mil milhões de dólares (19,74 mil milhões de euros) aos acionistas, através da recompra de ações ordinárias no valor de 18 mil milhões de dólares (15,45 mil milhões de euros), e que o dividendo por ação foi aumentado em 13% no ano que terminou. .Wells Fargo vai pagar 3700 milhões de dólares em multas e reembolsos a clientes