Lucro do Bank of America sobe 7,6% até setembro para 22 milhões de euros

O Bank of America registou um lucro líquido de 24.591 milhões de dólares (cerca de 21.979 milhões de euros) entre janeiro e setembro, um aumento de 7,6% em relação ao período homólogo, foi anunciado esta quarta-feira.

Entre janeiro e setembro, o banco registou receitas de 91.788 milhões de dólares (cerca de 82.041 milhões de euros), um aumento de 8,3% em comparação ao mesmo período de 2025, quando atingiram os 84.730 milhões.

No terceiro trimestre, o banco obteve um lucro de 6.933 milhões de dólares (cerca de 6.196 milhões de euros), menos 16,8% do que no ano anterior, enquanto as receitas aumentaram 3,2%, para 29.958 milhões de dólares (cerca de 26.776 milhões de euros), ficando abaixo dos 30.690 milhões de dólares (cerca de 27.431 milhões de euros) previstos pelos analistas.

De acordo com os resultados, o banco registou no trimestre um encargo de 1.200 milhões de dólares (cerca de 1.072 milhões de euros) relacionado com as medidas regulatórias anunciadas pelas autoridades norte-americanas.

O presidente executivo (CEO) do banco, Brian Moynihan, destacou, em comunicado, o crescimento dos depósitos dos clientes, os fluxos de capital e a atividade bancária de retalho.

“O dinamismo do nosso negócio, refletido no crescimento dos depósitos dos clientes, nos fluxos de capital e na atividade de retalho, sustentou resultados sólidos”, afirmou.

O banco reviu ainda os valores dos primeiros nove meses de 2025 utilizados para calcular a evolução homóloga, com o lucro líquido a passar de 22.981 para 22.862 milhões de dólares e as receitas, de 81.917 para 84.730 milhões.