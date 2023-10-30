DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lucro do BCP em Portugal sobe 93% para 557 milhões até setembro

O resultado líquido consolidado aumentou para 650,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.
O Millennium BCP registou um resultado líquido consolidado de 650,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 624,6% ou 560 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior. A atividade em Portugal contribuiu com um lucro de 557 milhões de euros, uma subida de 93% face período homólogo de 2022, divulgou esta segunda-feira o banco.

Na apresentação das contas, Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, considerou que o terceiro trimestre "foi um bom trimestre" em termos de resultados, que refletiu a "materialização do que foi feito ao longo dos anos". Para esta performance, contribuiu o crescimento de 37% (571,6 milhões de euros) registado na margem financeira consolidada, que atingiu os 2.117,5 milhões de euros em setembro deste ano.

Em Portugal, a margem financeira ascendeu aos 1.097,7 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, um crescimento de 63,6% face aos 670,9 milhões apurados no final de setembro do ano transato. Este incremento deve-se essencialmente ao aumento das taxas de juro, que gerou uma subida do rendimento proveniente da carteira de crédito dos clientes.

O produto bancário atingiu os 2.792,7 milhões de euros no período de janeiro e setembro, mais 35,3% do que no homólogo. Em Portugal, cresceu 27,1%, para 1.478,7 milhões.

Os proveitos core consolidados totalizaram 2.695,9 milhões de euros nos nove primeiros meses deste ano, um crescimento de 27,2% face ao período homólogo de 2022.

