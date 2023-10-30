Lucro do BCP em Portugal sobe 93% para 557 milhões até setembro

O Millennium BCP registou um resultado líquido consolidado de 650,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 624,6% ou 560 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior. A atividade em Portugal contribuiu com um lucro de 557 milhões de euros, uma subida de 93% face período homólogo de 2022, divulgou esta segunda-feira o banco..Na apresentação das contas, Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, considerou que o terceiro trimestre "foi um bom trimestre" em termos de resultados, que refletiu a "materialização do que foi feito ao longo dos anos". Para esta performance, contribuiu o crescimento de 37% (571,6 milhões de euros) registado na margem financeira consolidada, que atingiu os 2.117,5 milhões de euros em setembro deste ano..Em Portugal, a margem financeira ascendeu aos 1.097,7 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, um crescimento de 63,6% face aos 670,9 milhões apurados no final de setembro do ano transato. Este incremento deve-se essencialmente ao aumento das taxas de juro, que gerou uma subida do rendimento proveniente da carteira de crédito dos clientes..O produto bancário atingiu os 2.792,7 milhões de euros no período de janeiro e setembro, mais 35,3% do que no homólogo. Em Portugal, cresceu 27,1%, para 1.478,7 milhões..Os proveitos core consolidados totalizaram 2.695,9 milhões de euros nos nove primeiros meses deste ano, um crescimento de 27,2% face ao período homólogo de 2022.