Lucro do BNP Paribas aumenta 21,8% para 7,6 mil milhões no primeiro semestre

O grupo BNP Paribas obteve um lucro de 7.562 milhões de euros no primeiro semestre de 2026, o que representa um aumento de 21,8% face ao mesmo período do ano anterior, informou esta quinta-feira a instituição.

O BNP Paribas alcançou estes números graças ao desempenho da banca empresarial e institucional, cujo resultado aumentou 5,6%, bem como da área de gestão de ativos, indicou, citado pela agência EFE.

Os lucros foram influenciados por uma operação extraordinária realizada no segundo trimestre: uma mais-valia de 858 milhões de euros obtida com a venda da participação do banco na seguradora AG Insurance ao grupo Ageas.

Por outro lado, o custo do risco aumentou para 1.871 milhões de euros, face aos 1.650 milhões registados no primeiro semestre de 2025. Este valor inclui uma provisão de 155 milhões de euros destinada a refletir a evolução do contexto geopolítico.

Os encargos relacionados com riscos jurídicos também pesaram nas contas do grupo, totalizando 344 milhões de euros.

Ainda assim, o resultado bruto de exploração do grupo atingiu 11.451 milhões de euros no primeiro semestre, o que representa um crescimento sólido de 13,9% em comparação com os 10.052 milhões de euros registados no mesmo período de 2025, destacou o banco.