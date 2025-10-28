Lucro do BNP Paribas cai 1,2% até setembro para mais de nove mil milhões

O lucro do BNP Paribas caiu 1,2% até setembro, em termos homólogos, para 9.253 milhões de euros, penalizado pelo primeiro semestre, já que de julho a setembro aumentou 6,1% para 3.044 milhões.Num comunicado divulgado esta terça-feira, 28, o banco francês reporta uma melhoria do EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 4,5% entre janeiro e setembro, para 15.011 milhões de euros, e um aumento das receitas de 3,9% para 38.110 milhões.Já a rentabilidade dos fundos próprios do BNP Paribas foi de 11,4% nos três primeiros trimestres do ano, situando-se o nível de solvência nos 12,5% a 30 de setembro, medido pelo rácio CET1.De acordo com o banco, o aumento de 6,1% do lucro no terceiro trimestre está em linha com o objetivo de ultrapassar os 12.200 milhões no conjunto do exercício de 2025.De julho a setembro, o EBITDA aumentou 4,9%, para 4.959 milhões de euros, enquanto as receitas subiram 5,3% em valores absolutos, para 12.569 milhões de euros.As receitas incluem, pela primeira vez, os resultados resultantes da integração da AXA Investmen Managers (AXA IM), comprada à seguradora AXA.Excluída esta nova atividade, a progressão das receitas no terceiro trimestre foi de 3,5% em termos absolutos e de 4,9% desconsiderando as variações cambiais. .Floa. Solução compre agora e pague depois do BNP Paribas entra em Portugal