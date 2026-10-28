Lucro do BNP Paribas cresce 19% e ultrapassa 11 mil milhões até setembro

O grupo bancário francês BNP Paribas obteve um lucro de 11.018 milhões de euros até setembro, mais 19% do que nos primeiros nove meses de 2025, segundo os resultados divulgados esta quarta-feira.

O resultado compara com 9.253 milhões de euros obtidos no período homólogo, de acordo com os resultados financeiros publicados no ‘site’ do grupo.

De janeiro a setembro deste ano, o BNP Paribas registou um volume de negócios líquido de 41.904 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 10%.

O custo de risco assumido pela entidade francesa foi de 2.835 milhões de euros, 11% superior ao do mesmo período de 2025.

Entre julho e setembro, registou um lucro líquido de 3.456 milhões de euros, 13,5% acima do resultado do terceiro trimestre de 2025. No mesmo período, o volume de negócios aumentou 9,5%, para 13.757 milhões.

O rácio de CET1, que indica a relação entre os fundos próprios principais de nível 1 e os ativos ponderados pelo risco, situou-se em 12,9% a 30 de setembro de 2026, acima dos requisitos do processo de análise e avaliação para fins de supervisão na zona euro (10,45%).

O rácio financeiro que mede a rentabilidade em relação ao capital próprio tangível (ROTE) situava-se em setembro nos 13,2%, contra os 11,4% do mesmo período do ano passado.

Na informação divulgada ao mercado, o grupo bancário anuncia que vai avançar com um programa de recompra de ações no valor de 1.300 milhões de euros, que terá início em 02 de novembro.

A aquisição ocorrerá “ao abrigo de um contrato com um prestador de serviços de investimento que atua de forma independente, ao qual foi confiada uma instrução irrevogável para adquirir as ações”, refere o banco.

Na informação divulgada ao mercado, o BNP Paribas refere que o dinamismo dos novos negócios digitais e de investidores particulares registou um “aumento de dois dígitos” no resultado antes de impostos no terceiro trimestre, com a instituição de pagamento Nickel, do grupo, a “expandir a sua presença na Europa, com cerca de 13.900 pontos de venda em França, Bélgica, Alemanha, Espanha e Portugal”.