Lucro do BNP Paribas cresce 4,6% para valor recorde de 12,2 mil milhões em 2025

O BNP Paribas anunciou um lucro líquido histórico de 12,2 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 4,6% face a 2024, impulsionado por um quarto trimestre particularmente forte.

Em comunicado, o banco francês revelou que o resultado do quarto trimestre cresceu 28%, para 2.972 milhões de euros. No conjunto do ano, o EBITDA subiu 6,5%, para 19.849 milhões de euros, enquanto as receitas aumentaram 4,9%, atingindo 51.223 milhões.

A rentabilidade sobre o capital tangível (RoTE) situou‑se em 11,6% e o rácio de capital de máxima qualidade (CET1) era de 12,6% em 31 de dezembro, indicadores que reforçam a solidez financeira da instituição.

O grupo propõe distribuir aos accionistas um dividendo de 5,16 euros por acção relativo a 2025, um acréscimo de 7,7% face ao ano anterior.

Jean‑Laurent Bonnafé, CEO da entidade bancária, afirmou que os resultados, combinados com um "cenário de taxas estruturalmente favorável", mantêm os objetivos para 2026 e permitem elevar as perspetivas para 2028.

Para 2026, o banco visa um crescimento do lucro por ação de 8% e uma RoTE de 12%. Para 2028, a meta passa por um resultado líquido pelo menos 10% superior ao de 2025 e um rácio CET1 de 13%.