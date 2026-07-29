Lucro do Deutsche Bank aumenta 9% entre janeiro e junho para quatro mil milhões

O Deutsche Bank registou um lucro líquido atribuído de 3.969 milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2025, informou esta quarta-feira a instituição bancária.

As receitas do Deutsche Bank entre janeiro e junho cresceram 5% em termos homólogos, atingindo os 17.150 milhões de euros, em linha com o objetivo do banco alemão de atingir cerca de 33.000 milhões ao longo de todo o exercício de 2026.

A banca de investimento aumentou a receita em 8%, para 6.558 milhões de euros, enquanto a receita da banca privada e da gestão de ativos cresceu 7% em ambos os setores, atingindo 5.133 e 1.558 milhões, respetivamente.

Em contrapartida, a banca corporativa registou receitas de 3.722 milhões de euros, uma descida de 1%, apesar do aumento dos empréstimos e dos depósitos.

As provisões para créditos em incumprimento atingiram os 979 milhões neste semestre, um aumento de 9% em comparação com mesmo período de 2025, com um aumento tanto na banca privada como na banca de investimento.

No período em análise, os ativos sob gestão aumentaram 13% em termos homólogos e atingiram os 732.000 milhões de euros.

Já o rácio de capital de maior qualidade (CET1) diminuiu para 13,9% no final de junho, face aos 14,2% registados um ano antes.