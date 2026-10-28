Lucro do Deutsche Bank sobe 7% para 5,1 mil milhões até setembro

O Deutsche Bank obteve um lucro líquido atribuível de 5.140 milhões de euros até setembro, mais 7% do que no mesmo período de 2025, devido ao crescimento do banco de investimento e do banco privado.

O Deutsche Bank, maior banco privado da Alemanha, informou esta quarta-feira que as receitas subiram para 25.485 milhões de euros nos três primeiros trimestres, mais 5% do que um ano antes.

Além disso, o maior banco privado da Alemanha aumentou no mesmo período as provisões para crédito em incumprimento para 1.479 milhões de euros, mais 13% do que no ano anterior, para reduzir riscos na carteira de crédito imobiliário comercial.

O aumento das provisões para perdas de crédito foi de 20% no terceiro trimestre.

Mas o Deutsche Bank afirma que "a qualidade geral dos ativos é sólida, com indicadores estáveis ou melhorias na maioria das carteiras".

O Deutsche Bank obteve nos primeiros nove meses do exercício um lucro recorde depois de impostos de 5.931 milhões de euros, que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

O lucro antes de impostos situou-se em 8.352 milhões de euros, mais 8% do que no ano anterior, graças à contribuição das quatro linhas de negócios.

"Aumentamos a receita graças a um desempenho excecional nas nossas áreas prioritárias de crescimento, registamos entradas recordes nos nossos negócios de captação de ativos e alcançamos um sólido crescimento no volume de empréstimos e depósitos", disse o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, na apresentação dos resultados.

Além disso, Sewing observa "um impulso encorajador na Alemanha" e novas oportunidades de crescimento.

O Deutsche Bank tem um rácio de capital de nível 1 ordinário (CET1) de 14% (14,5% há um ano).

A taxa de eficiência, que mede os custos necessários para gerar receitas, é de 61,4% (contra 63% há um ano).

Sewing manifestou-se confiante de poder cumprir os objetivos de 2026.