Lucro do francês Crédit Agricole recua 0,2% para sete mil milhões em 2025

O banco francês Crédit Agricole terminou 2025 com um lucro de 7,1 mil milhões de euros, uma redução de 0,2% face a 2024, sobretudo devido ao efeito da consolidação da sua maior participação no Banco BPM.

No conjunto do exercício, o resultado bruto de exploração (EBITDA) do grupo aumentou 1,3%, para 12,5 mil milhões de euros, enquanto as receitas subiram 3,3%, para 28 mil milhões de euros.

Apesar destes progressos operacionais, o lucro líquido sofreu uma ligeira queda anual, pressionado pelas operações em Itália.

No quarto trimestre, o lucro recuou 39,3% em termos homólogos, fixando‑se em mil milhões de euros. Do montante, 607 milhões tiveram impacto negativo por efeitos de consolidação associados ao Banco BPM, explica o banco nos resultados divulgados.

O lucro por ação melhorou, contudo, 3,4%, para 2,18 euros por ação. Em linha com a trajetória do seu plano estratégico Act 2028, o Crédit Agricole propõe à assembleia de acionistas a distribuição de um dividendo de 1,13 euros por ação, um aumento de 3% face ao ano anterior.