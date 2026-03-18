Lucro do gigante digital chinês Tencent sobe 16% para 28,3 mil milhões em 2025

A tecnológica chinesa Tencent registou em 2025 um lucro líquido de 224.842 milhões de yuan (28.311 milhões de euros), o que representa um crescimento de 16% face ao ano anterior.

Nos resultados enviados esta quarta-feira, 18, à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou também que as receitas aumentaram 14% em termos homólogos, para cerca de 751.766 milhões de yuan (94.658 milhões de euros).

A tecnológica destacou um “crescimento saudável” ao longo do exercício, impulsionado pela melhoria das suas capacidades em inteligência artificial (IA), que permitiram otimizar a publicidade e aumentar o número de utilizadores dos seus videojogos, bem como pelo crescimento dos negócios de computação na nuvem, tanto em receitas como em lucros.

No que respeita à IA, área em que tanto a Tencent como os seus concorrentes estão a investir fortemente, a empresa salientou a contratação de “talento de topo”, a criação de processos para consolidar os seus modelos e a aplicação destas capacidades a produtos como o ‘chatbot’ Yuanbao ou a rede social WeChat.

“A crescente capacidade do nosso modelo de linguagem de grande escala HY 3.0, bem como a utilidade de produtos de IA como Yuanbao, WorkBuddy ou QClaw, constituem sinais iniciais encorajadores de que estes investimentos vão gerar novas oportunidades”, referiu a empresa, aludindo também ao aumento dos montantes destinados ao seu desenvolvimento, sustentado pelo desempenho dos principais negócios.

“A procura por consumo e entretenimento, bem como a satisfação associada à criação e à produtividade, permitem à Tencent oferecer serviços de IA que melhoram as capacidades dos seus utilizadores nestas áreas”, acrescentou.

Entre os três principais segmentos de atividade, o de serviços de marketing voltou a apresentar o melhor desempenho, com um crescimento de 19%.

Este resultado superou divisões de maior peso, como os serviços de valor acrescentado – que incluem videojogos e redes sociais e representam quase metade das receitas do grupo – que cresceram 16%, e os negócios tecnofinanceiros (‘fintech’), que avançaram 8%.

No segmento de marketing, as redes sociais geraram mais 5% de receitas em 2025, enquanto os videojogos cresceram 18% no mercado doméstico e 33% a nível internacional, impulsionados pelo sucesso de títulos do estúdio finlandês Supercell, como “Clash of Clans”, ou pela versão móvel de “PUBG”.

A rede social WeChat terminou o ano com cerca de 1.418 milhões de utilizadores ativos mensais, mais 33 milhões do que no final de 2024.

No último trimestre, a Tencent registou um aumento de 14% nos lucros face ao mesmo período do ano anterior, superando as previsões dos analistas, que apontavam para uma subida de 7%. As receitas cresceram 13%, em linha com as expectativas.

Num comunicado separado, o Conselho de Administração propôs o pagamento de um dividendo de 5,3 dólares de Hong Kong (0,59 euros) por ação, relativo ao exercício de 2025.

A Tencent, a maior empresa chinesa em capitalização bolsista e uma das 20 maiores do mundo, é conhecida por desenvolver o WeChat e por ser a maior distribuidora global de videojogos, com títulos como “League of Legends”.

As ações da empresa fecharam a sessão em Hong Kong com uma subida de 0,09%, acumulando uma valorização de 1,76% nos últimos 12 meses.