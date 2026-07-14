Lucro do Goldman Sachs sobe 45% até junho para 10,7 mil milhões

O Goldman Sachs registou um lucro de 12.258 milhões de dólares (cerca de 10.730 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, um aumento de 45% relativamente ao ano anterior, informou esta terça-feira a entidade bancária.

Só no segundo trimestre, a Goldman Sachs registou um lucro de 6.628 milhões (cerca de 5.801 milhões de euros), um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2025 e de 18% comparativamente com o primeiro trimestre de 2026.

O banco indicou hoje que tanto o lucro por ação como as receitas atingiram valores recorde.

Os analistas de Wall Street tinham previsto um lucro de 14,51 dólares (cerca de 12,70 euros) por ação e receitas de 16.230 milhões de dólares (cerca de 14.206 milhões de euros).

Nos primeiros seis meses do ano, o Goldman Sachs alcançou os 37.565 milhões de dólares (cerca de 32.882 milhões de euros) em receitas.

O presidente executivo (CEO) do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou num comunicado que os bons resultados trimestrais refletem “a solidez” da presença global.

“O dinamismo acelerou em todas as linhas de negócio. Os clientes recorrem ao banco para liderar as operações mais estratégicas, que muitas vezes atuam como catalisadoras da atividade em toda a empresa”, explicou.

Hoje, os grandes bancos dos EUA deram o pontapé de saída para a época de resultados. O JPMorgan, o Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo também anunciaram hoje aumentos nos lucros.