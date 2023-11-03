Lucro do grupo BMW cai 41,8% para 9 551 milhões de euros nos primeiros nove meses

O fabricante de automóveis BMW, que detém as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, revelou, esta sexta-feira, que contabilizou um lucro de 9 551 milhões de euros até setembro, menos 41,8% em termos homólogos..As vendas do grupo BMW, por sua vez, aumentaram nos primeiros nove meses do ano para 112 530 milhões de euros (+9,2%), devido à recuperação verificada em todos os segmentos, especialmente no negócio automóvel (+6,7%) e, em menor grau, no negócio de motos (+3,5%) e serviços financeiros (+2,6%), refere o grupo BMW em comunicado..A integração total da atividade operacional da BMW Brilliance Automotive (BBA), a 'joint-venture' chinesa em que detém uma participação maioritária, também contribuiu para a melhoria das vendas e dos resultados..No entanto, a taxa de câmbio entre o iuan (chinês) e o dólar norte-americano teve um impacto negativo nas vendas, adianta, realçando que além disso, o aumento dos custos de produção teve também um efeito negativo no resultado acumulado até setembro..Até 2023, a BMW prevê alcançar uma margem de lucro operacional sobre as vendas no segmento automóvel entre 9% e 10,5%, lê-se na nota divulgada.