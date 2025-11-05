Lucro do grupo BMW desce 7% até setembro para 5,7 mil milhões

O grupo automóvel BMW teve lucros de 5.712 milhões de euros até setembro, menos 6,8% em termos homólogos, apesar da subida de 2,4% nas entregas durante o mesmo período.Nos primeiros nove meses do ano, o grupo, que junta BMW, Mini e Rolls-Royce, viu os lucros recuarem 420 milhões de euros face aos 6.132 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, num intervalo em que as receitas também recuaram 5,6% para 99.999 milhões de euros.Até setembro, as receitas com automóveis recuaram 4,1% e as com motociclos 1,6% para, respetivamente, 87.164 milhões de euros e 2.522 milhões de euros.As receitas com serviços financeiros, por sua vez, aumentaram 3,9% para 29.711 milhões de euros.Apenas no terceiro trimestre, os lucros da fabricante mais que triplicaram, passando de 476 milhões de euros no ano passado, para 1.697 milhões de euros nos meses de julho, agosto e setembro deste ano.Entre 01 de janeiro e 30 de setembro deste ano, o grupo bávaro entregou 1.795.734 veículos, dos quais 1.585.382 com o escudo BMW (mais 0,1%), 206.252 com a insígnia Mini (+23,7%) e 4.100 com o nome Rolls-Royce (+3,3%).Por geografia, o grupo apresentou na Europa um ganho de 8,6% até setembro – destacando-se o crescimento de 7,3% no mercado doméstico –, na América de 9,8% (nos Estados Unidos da América aumentou 9,5%) e na Ásia uma quebra de 7,8%, impactada pela redução de 11,2% na China.Apenas no terceiro trimestre, as entregas no mercado americano subiram 24,4%, destacando-se o crescimento de 24,9% nos EUA, apesar de o administrador financeiro do grupo, Walter Mertl, ter previsto, em conferência telemática, um impacto de 1,5 pontos na margem anual devido às tarifas aplicadas por Washington.Também a produção do grupo baixou até setembro, na ordem dos 6,4% em termos homólogos, para 1.857.174 unidades.Os novos contratos de financiamento e 'leasing' subiram 1,9% nos primeiros nove meses face ao mesmo período do ano passado, tendo sido firmados 1.275.607 acordos com clientes.No documento com os resultados, publicado no seu portal, o Grupo BMW disse estar “confiante de que vai atingir os seus objetivos ajustados para o ano”..Grupo BMW diz estar empenhado em “reduzir os direitos aduaneiros”