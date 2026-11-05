Lucro do grupo Emirates caiu 66% para 889 milhões de euros no 1.º semestre do ano fiscal

O lucro do grupo Emirates, proprietário da maior companhia aérea do Médio Oriente, caiu 66% no primeiro semestre do ano fiscal face ao período homólogo, impactado pela guerra e pela subida dos preços do petróleo.

A principal empresa do Dubai registou um lucro líquido de mil milhões de dólares (889,2 milhões de euros) de abril de 2026 a março de 2027, em comparação com os 2,9 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) no mesmo período do ano passado.

"Estes últimos seis meses foram desafiantes", comentou o presidente executivo da Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, em comunicado, citando "desafios regionais sem precedentes” e os elevados preços do petróleo.

No entanto, "a procura dos clientes permaneceu sólida e as operações de carga deram uma contribuição importante, permitindo manter a receita e a caixa num nível satisfatório, mesmo com a duplicação dos preços globais do querosene de aviação em relação ao mesmo período do ano passado, o que pesou sobre os nossos custos", acrescentou.

Durante este período, o número de funcionários do grupo caiu 2%, para 128.237 pessoas, refere o comunicado.

As perturbações no tráfego aéreo e as restrições de viagem ligadas ao conflito no Médio Oriente — desencadeado por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão em 28 de fevereiro — afetaram os resultados da companhia aérea do grupo.

Com isso, a Emirates viu a sua receita cair 13% em relação ao ano anterior, atingindo 15,5 mil milhões de dólares (13,7 mil milhões de euros) no primeiro semestre, enquanto o lucro líquido caiu 66%, para 903 milhões de dólares.

Os lucros líquidos da Dnata, outra empresa do grupo, que presta serviços no aeroporto de Dubai, caíram 56% em um ano, para 84 milhões de dólares.