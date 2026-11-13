Lucro do Grupo Generali cresce 11,9% até setembro para 3,6 mil milhões de euros

O Grupo Generali registou um desempenho financeiro robusto nos primeiros nove meses do ano corrente, ao alcançar um lucro líquido de 3,6 mil milhões de euros.

Este valor representa um avanço de 11,9% face aos 3.215,2 mil milhões de euros apurados no período homólogo do exercício anterior, sustentado pelo crescimento das várias áreas de atividade do gigante segurador transalpino, que em Portugal atua sob a marca Generali Tranquilidade.

A performance operacional da empresa refletiu de forma idêntica este dinamismo, com o resultado operacional consolidado a fixar-se nos 6,4 mil milhões de euros entre janeiro e setembro, o que corresponde a uma subida de 8,5% em comparação com os 5,9 mil milhões de euros obtidos no ano passado.

Em termos ajustados, os ganhos líquidos da seguradora fixaram-se nos 3,7 mil milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 12% face à métrica homóloga.

O volume de negócios acompanhou a tendência positiva global da companhia, com os prémios brutos emitidos a atingirem 76,5 mil milhões, superando em 4,5% a marca registada nos primeiros nove meses de 2025.

Este crescimento foi impulsionado pelo comportamento do ramo Não Vida, cujas receitas subiram 6,3%, complementado pela evolução de 3,5% verificada na vertente de Vida, num período em que a solvência do grupo se manteve robusta em 211%.