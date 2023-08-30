Lucro do Grupo Lego recua 17,7% para 684 milhões de euros no 1.º semestre

O Grupo Lego totalizou 5.100 milhões de coroas dinamarquesas (684 milhões de euros) de lucro na primeira metade do ano, uma descida de 17,7% face ao mesmo período de 2022, foi hoje anunciado..Entre janeiro e junho, as receitas do grupo avançaram 1,5% para 27.400 milhões de coroas dinamarquesas (3.676 milhões de euros)..Por sua vez, no período em análise, as despesas agravaram-se em 9,9%, fixando-se em 21.000 milhões de coroas dinamarquesas (2.817 milhões de euros)..No primeiro semestre, a empresa de brinquedos inaugurou 89 lojas, contabilizando agora 988 espaços.."A procura pelos nossos produtos [...] aumentou significativamente a nossa quota de mercado", assinalou, em comunicado, o presidente executivo da Lego, Niels Christiansen..Este responsável notou ainda que as vendas em mercados como a América aumentaram nos primeiros seis meses do ano, enquanto na China foram afetadas por um regresso mais lento do que o esperado dos hábitos de compra pré-pandemia..Niels Christiansen adiantou também que a Lego vai, este ano, continuar a expandir a sua presença no mercado retalhista e 'online' na China..O grupo está presente na Austrália, Áustria, Barém, Bélgica, Bósnia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hong Kong, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Koweit, Macau, Malásia, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Filipinas, Polónia, Portugal, Qatar, Roménia, Sérvia, Singapura, Eslovénia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos..Em Portugal, a Lego conta com uma loja oficial no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.