Lucro do grupo Mapfre sobe 26,8% até setembro para 829 milhões

A seguradora espanhola Mapfre obteve um lucro líquido de 829 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 26,8% em relação ao mesmo período de 2024, segundo os resultados divulgados esta sexta-feira, 31, pela empresa.A melhoria é influenciada pelo aumento do resultado do ramo não vida, diz a empresa na informação comunicada à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), a equivalente à CMVM portuguesa.As receitas cresceram 3,5% de janeiro a setembro, para 22.383,8 milhões de euros.O ramo não vida registou um aumento de 1,8%, com as receitas a ascenderem a 17.303,8 milhões de euros, e no ramo vida a subida foi de 9,7%, com as receitas a passarem para 5.080 milhões de euros.A rentabilidade do grupo cresceu em todas as regiões e em todas as linhas de negócio.O segmento da Península Ibérica (Espanha e Portugal) aumentou os resultados em 22,5%, para 347,3 milhões, e as receitas por prémios em 9,3%, para 7.823,7 milhões.Em Espanha, o valor das receitas aumentou para 7.508 milhões, enquanto em Portugal subiu para 316 milhões.A seguradora espanhola informou que, por critérios de prudência, registou até setembro impactos extraordinários de 79 milhões devido à deterioração parcial do fundo de comércio do México e ao cancelamento de ativos por impostos diferidos em Itália e na Alemanha, sem os quais o resultado teria sido de 908 milhões.A empresa irá pagar um dividendo aos acionistas a 28 de novembro de 7 cêntimos brutos por ação. Esta distribuição representa a quarta vez consecutiva em que o grupo aumenta o valor dos dividendos.