Lucro do grupo químico Solvay desce 31,2% em 2025 para 297 milhões

O grupo Solvay anunciou esta terça-feira, 24, um lucro líquido de 297 milhões de euros em 2025, menos 31,2% do que no ano anterior, após uma queda de 86,7% no último trimestre do ano, para 13 milhões de euros.

Em comunicado, o grupo químico presente em Portugal informou que no último exercício a faturação foi de 4.262 milhões de euros, o que representa uma queda de 9% em relação a 2024, enquanto o lucro antes de impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 16,3%, para 881 milhões de euros.

Em 2025, o grupo gerou um fluxo de caixa livre de 350 milhões de euros, estável em relação ao ano anterior, apoiado num controlo das despesas e numa gestão eficiente do capital circulante.

No quarto trimestre de 2025, as vendas recuaram 12,3%, para 995 milhões de euros, e o EBITDA caiu 33,9%, para 169 milhões, num contexto de menor procura e pressão sobre os preços.

A empresa atribuiu a evolução dos resultados ao enfraquecimento dos volumes, especialmente no negócio do carbonato de sódio, bem como ao impacto negativo dos preços e dos custos associados ao processo de transformação.

Para 2026, a Solvay prevê que os obstáculos macroeconómicos e a pressão competitiva continuem, e estima que o seu EBITDA subjacente se situe entre 770 e 850 milhões de euros, enquanto o fluxo de caixa livre será de pelo menos 200 milhões.

O Conselho de Administração irá propor um dividendo bruto total de 2,43 euros por ação.