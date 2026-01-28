Lucro do grupo Volvo cai 31% para mais de três mil milhões em 2025

O grupo sueco Volvo, fabricante de camiões, autocarros e maquinaria pesada, anunciou hoje que registou em 2025 um lucro líquido de 34.707 milhões de coroas (3.276 milhões de euros), uma queda de 31% em termos homólogos.

O lucro operacional caiu 27% para 48.506 milhões de coroas suecas (4.589 milhões de euros).

As vendas líquidas ascenderam a 479.183 milhões de coroas (45.235 milhões de euros), o que representa uma queda homóloga de 9%.

No quarto trimestre de 2025, a Volvo faturou 9.614 milhões de coroas (908 milhões de euros) líquidos, o que traduz uma redução de 11%.

O lucro operacional caiu 9% em relação ao ano anterior, para 12.769 milhões de coroas (1.205 milhões de euros), afetado pelo aumento de tarifas e custos de materiais.

A Volvo estima que o impacto líquido das tarifas entre outubro e dezembro ascendeu a cerca de 800 milhões de coroas suecas (76 milhões de euros), e estima que no primeiro trimestre de 2026 poderá atingir mil milhões de coroas (94 milhões de euros).

“Nos últimos dois meses assistimos a uma estabilização em vários dos nossos mercados e, em alguns casos, até mesmo a uma ligeira melhoria. No entanto, existem incertezas, especialmente sobre desenvolvimentos geopolíticos, que poderão impactar a procura no futuro”, disse a Volvo.

O grupo Volvo fechou 2025 como líder no mercado de camiões na Europa pelo segundo ano consecutivo, com uma quota de 19%.