Lucro do HSBC cai 2,4% no 1.º trimestre para 6,3 mil milhões

O banco HSBC anunciou esta terça-feira, 5, lucros de 7.394 milhões de dólares (6.325 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, numa redução de 2,4% em termos homólogos.

Livre de impostos, o resultado caiu 1,1% para 9.376 milhões de dólares (8.021 milhões de euros), segundo um comunicado hoje divulgado pela instituição financeira.

O banco registou receitas de 18.624 milhões de euros (15.933 milhões de euros) e despesas operacionais de 8.721 milhões de dólares (7.461 milhões de euros).

Por sua vez, a margem financeira avançou 7,7% para 8.945 milhões de dólares (7.653 milhões de euros), enquanto as comissões cresceram 11,9%, para 3.719 milhões de dólares (3.184 milhões de euros).

No final de março, o HSBC tinha uma carteira de empréstimos de um bilião de dólares (857.354 milhões de euros), mais 6% que um ano antes, enquanto os depósitos totalizavam 1,78 biliões de dólares (1,52 biliões de euros), numa subida homóloga de 6,9%.

Citado em comunicado, o presidente executivo do HSBC, Georges Elhedery, destacou o contributo dos quatro negócios do grupo e disse que o banco está confiante nos objetivos estabelecidos para este ano.

No documento, o grupo disse ainda estar “bem posicionado para gerir as mudanças e as incertezas predominantes no ambiente global em que opera, incluindo as relacionadas com o conflito no Médio Oriente”.