Lucro do HSBC cai 28% até setembro devido ao caso Madoff

O HSBC anunciou esta terça-feira, 28 de outubro, uma queda de 27,9% no lucro líquido entre janeiro e setembro, em termos anuais, causada, entre outros fatores, pelas despesas no caso Madoff.O lucro líquido totalizou 16,4 mil milhões de dólares (14,04 mil milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, de acordo com uma comunicação enviada à Bolsa de Valores da região semiautónoma chinesade Hong Kong, onde o HSBC está cotado.Na declaração, o maior banco da Europa recorda que a queda dos lucros reflete uma comparação com um período de 2024 em que teve um lucro extraordinário de 3,6 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros), com a venda de empresas no Canadá e na Argentina.Pelo contrário, este ano o HSBC sofreu perdas de 2,1 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) após a redução da participação no banco estatal chinês Bank of Communications.Além disso, o banco teve de reservar 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) para questões legais, principalmente devidoum processo no Luxemburgo sobre o maior esquema de pirâmide da história.Embora ainda vá recorrer de partes da decisão, o HSBC anunciou na segunda-feira uma reserva de 1,1 mil milhões de dólares (949 milhões de euros) face às incertezas sobre o potencial impacto financeiro desta ação judicial, intentada em 2009 pelo fundo Herald Fund SPC, por alegadamente não o ter protegido da fraude orquestrada pelo banqueiro norte-americano Bernie Madoff.Na declaração de rendimentos, o HSBC também disse que as receitas caíram 4,4% nos primeiros três trimestres, para 51,9 mil milhões de dólares (44,5 mil milhões de euros).Excluindo receitas extraordinárias obtidas no período homologo, o banco disse que as receitas cresceram 4,8%.O diretor executivo do Grupo, Georges Elhedery, falou de "progressos positivos", apesar das rubricas extraordinárias acima mencionadas, e reiterou determinação em transformar o HSBC num "banco simples, mais ágil e mais centrado".A receita líquida de juros aumentou 4,3%, para 25,6 mil milhões de dólares (21,9 mil milhões de euros), em parte devido a custos de financiamento mais baixos, que amorteceram o efeito da descida das taxas de juro.Já a margem de juro líquida - a diferença entre os juros obtidos e os juros pagos aos clientes pelos depósitos - manteve-se em 1,57%, o mesmo nível de há um ano.As ações do HSBC na Bolsa de Valores de Hong Kong subiam hoje 1,08% até ao intervalo da sessão, durante o qual o banco divulgou a declaração de rendimentos.