Lucro do HSBC sobe 27,1% no primeiro semestre para 12,7 mil milhões de euros

O banco HSBC, o maior da Europa, registou um lucro líquido atribuível de 14.626 milhões de dólares (12.708 milhões de euros) no primeiro semestre de 2026, o que representa um aumento de 27,07% em termos homólogos.

Entre janeiro e junho, a faturação do grupo cresceu 10,6% em termos anuais, atingindo 37.742 milhões de dólares (32.794 milhões de euros), informou esta terça-feira o HSBC no relatório de resultados enviado à Bolsa de Hong Kong, onde as suas ações são negociadas.

A empresa atribui a melhoria nos números à ausência de itens extraordinários negativos, referindo-se principalmente ao impacto do reconhecimento de cerca de 2,1 mil milhões de dólares em perdas por dissolução e redução ao valor recuperável após a diminuição, no ano passado, da sua participação no banco estatal chinês Bank of Communications de 19% para 16%.

Além disso, o HSBC destaca receitas líquidas mais elevadas provenientes de juros e também de comissões, sendo que, neste último item, o crescimento foi especialmente expressivo nos segmentos de gestão de património e banco de atacado.

Especificamente, as receitas líquidas de juros aumentaram 8,39%, para 18.233 milhões de dólares (15.841 milhões de euros), graças ao crescimento do saldo de depósitos e ao reinvestimento da proteção de taxas de juros a taxas mais elevadas.

Por sua vez, a margem líquida de juros — a diferença entre os juros recebidos e os pagos aos clientes — situou-se em 1,61%, ficando 4 pontos-base acima do nível registado um ano antes.

"O HSBC está a tornar-se o banco forte que pretendemos construir. Estamos a executar as nossas prioridades estratégicas com celeridade, precisão e disciplina. Isso permite que as nossas quatro linhas de negócios se concentrem nos seus principais pontos fortes, cresçam, trabalhem em conjunto de forma mais eficaz e aprofundem o relacionamento com os clientes", afirmou o CEO da instituição, Georges Elhedery.

As ações do HSBC na Bolsa de Hong Kong caíram 0,42% hoje até a pausa do meio da sessão, momento em que a instituição divulgou os seus resultados, embora registem uma subida de 34,75% no acumulado do ano.